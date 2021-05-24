«Спартак» заинтересовался защитником сборной Нидерландов

Защитник «Майнца» и сборной Нидерландов Йерри Юсте может сменить команду в летнее трансферное окно.



Как сообщает Sport Bild, вслед за леверкузенским «Байером» футболистом заинтересовались московский «Спартак», «Брюгге» и клуб из топ-6 английской Премьер-лиги. Потенциальный трансфер Йерри оценивается в € 15 млн.



Юсте является воспитанником «Херенвена», за который выступал с 2015 по 2017 год, после чего перешёл в «Фейеноорд». С 2019 года защищает цвета «Майнца». В завершившемся розыгрыше немецкой Бундеслиги 24-летний игрок принял участие в 32 матчах, отдал один голевой пас, забил один автогол и получил четыре жёлтые карточки.



На днях Юсте попал в расширенную заявку сборной Нидерландов на предстоящий чемпионат Европы — 2020.