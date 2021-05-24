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«Спартак» анонсировал назначение Витории роликом про шахматы

«Спартак» анонсировал назначение Витории роликом про шахматы
Алексей Ласнов
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«Спартак» в «Твиттере» анонсировал назначение португальского тренера Руя Витории видеороликом про шахматы.

«Партия началась!» — говорится в описании видео.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Витория является основным кандидатом на пост наставника московской команды. Ожидается, что контракт португальского специалиста с красно-белыми будет рассчитан на три года или заключён по схеме «2+1».

Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

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