«Монако» попрощался с Йоветичем

Нападающий «Монако» Стеван Йоветич покидает клуб. Пресс-служба монегасков в «Твиттере» попрощалась с черногорским форвардом.
«Спасибо, Йове», — говорится в сообщении клуба.
Йоветич перешёл в «Монако» из миланского «Интера» летом 2017 года. Контракт нападающего с клубом заканчивается летом 2021 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Йоветич провёл на поле 29 матчей во всех турнирах, в которых стал автором шести забитых мячей и отдал одну результативную передачу. Всего за монегасков Йоветич провёл 77 матчей, забил 21 гол и отдал пять голевых передач.
В 2020 году сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич хочет подписать Стевана Йоветича.
Монегаски набрали 78 очков, заняли третье место в турнирной таблице Лиги 1 и завоевали путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.
- 24 мая 2021
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