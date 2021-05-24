«Монако» попрощался с Йоветичем

Нападающий «Монако» Стеван Йоветич покидает клуб. Пресс-служба монегасков в «Твиттере» попрощалась с черногорским форвардом.

«Спасибо, Йове», — говорится в сообщении клуба.

Йоветич перешёл в «Монако» из миланского «Интера» летом 2017 года. Контракт нападающего с клубом заканчивается летом 2021 года.



В нынешнем сезоне чемпионата Франции Йоветич провёл на поле 29 матчей во всех турнирах, в которых стал автором шести забитых мячей и отдал одну результативную передачу. Всего за монегасков Йоветич провёл 77 матчей, забил 21 гол и отдал пять голевых передач.

В 2020 году сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич хочет подписать Стевана Йоветича.

Монегаски набрали 78 очков, заняли третье место в турнирной таблице Лиги 1 и завоевали путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.