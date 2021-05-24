Хосеп Гвардиола: «Челси» создаёт проблемы всем соперникам

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Челси».



«Мои игроки готовы к финалу Лиги чемпионов. Я знаю, насколько они хороши, я знаю большинство из них уже много лет. У меня есть идеи, но пока я не до конца определился со стартовым составом на матч в Порту.



«Челси» создаёт проблемы для всех команд, но мы должны смотреть и думать только о том, сколько проблем мы создадим для них. Их трудно остановить из-за качества их футболистов, из-за их тренера, из-за их плана на игру.



Они — команда, которая играет широко по флангам, любит атаковать из глубины, а их игроки между линиями располагаются очень близко друг к другу. Футболисты «Челси» действительно хорошо играют по зонам, они прекрасно обороняются



Поздравляю их с двумя победами в последних матчах с нами. Но скоро предстоит ещё один особенный матч, финал. Посмотрим, что произойдёт вечером в субботу», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Порту (Португалия), начало — в 22:00 мск. В матче за главный клубный трофей Европы сойдутся «Манчестер Сити» и «Челси».