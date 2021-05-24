Защитник «Арсенала» потерял зуб на прощании с Давидом Луисом. Видео

В заключительном, 38-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион» и одержал победу со счётом 2:0. После финального свистка «канониры» устроили прощание с защитником Давидом Луисом, контракт которого истекает 30 июня и продлён уже точно не будет.
Во время церемонии прощания с 34-летним бразильцем случился курьёзный эпизод: на поле образовалась куча мала, в которой ещё один бразильский защитник «канониров» Габриэл Магальяэс потерял зуб. После Габриэл вместе с персоналом и некоторыми партнёрами по команде долго ходил по газону «Эмирейтс» в поисках потерянного зуба.
Видео курьёзного эпизода, случившегося после матча «Арсенал» — «Брайтон»
Лондонский «Арсенал» в завершившемся сезоне АПЛ набрал в 38 матчах 61 очко и занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канониры» впервые за 26 лет не попали в еврокубки.
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