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«Барселона» заинтересовалась защитником «Аталанты»

«Барселона» заинтересовалась защитником «Аталанты»
Михаил Рождественский
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Защитник «Аталанты» Робин Госенс может продолжить карьеру в испанской Примере.

Как сообщает журналист Sport1.de Флориан Плеттенберг в своём «твиттере», 26-летним футболистом заинтересовалась «Барселона». Каталонский клуб запросил у бергамасков информацию о Робине, однако дальше дело пока не продвинулось.

Госенс начинал карьеру в Нидерландах, где, будучи игроком «Витесса», выступал на правах аренды за «Дордрехт», а впоследствии защищал цвета «Хераклеса». За «Аталанту» играет с 2017 года. С прошлого года вызывается в сборную Германии.

В завершившемся сезоне Госенс принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, в которых забил 11 голов, отдал шесть результативных передач, забил один автогол, а также получил восемь жёлтых карточек.

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