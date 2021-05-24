Гвардиола подтвердил, что Агуэро близок к подписанию контракта с «Барселоной»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что Серхио Агуэро близок к тому, чтобы перейти в «Барселону».
«Может быть, я открою секрет, Агуэро близок к тому, чтобы заключить контракт с клубом моего сердца – с «Барселоной». Он будет играть вместе с лучшим игроком всех времён — Месси. Я почти уверен, что ему понравится. И, возможно, «Барселона» будет всё сильнее и сильнее с ним на поле», — приводит слова Гвардиолы Goal.
Ранее Агуэро объявил, что покинет стан «горожан» по окончании сезона.
Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетико» в 2011 году за € 40 млн. Соглашение форварда с клубом рассчитано до лета 2021 года. За свою карьеру в Англии аргентинец выиграл пять чемпионатов Англии, Кубок Англии, шесть Кубков лиги, а также три Суперкубка Англии. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 12 матчей, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.
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