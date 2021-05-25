Зобнин: ближе всего к Европе был в 2017 и 2018 годах. Это были команды из Германии

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о несостоявшемся переезде в Европу.



«Когда я был ближе всего к Европе? Когда мы чемпионами стали и после чемпионата мира (в 2017 и 2018 годах. — Прим. «Чемпионата»), но клубы не могу сказать. Это команды из Германии», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Зобнин защищает цвета «Спартака» с 2016 года, а до этого выступал за «Динамо». В завершившемся сезоне 27-летний хавбек принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал три результативные передачи.



Этим летом Зобнину в составе сборной России предстоит выступить на чемпионате Европы — 2020. Национальная команда на групповом этапе сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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