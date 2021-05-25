Зобнин: Черчесов стал опытнее, это по нему видно

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о подготовке к чемпионату Европы — 2020, а также высказался о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.



«Всю работу, которая на сборах, я знаю — мы уже делали её перед Кубком конфедераций и перед чемпионатом мира. Мне всё знакомо, знаем, что будет завтра. Но работа тяжёлая. Последствия коронавируса? У меня, слава богу, ничего не поменялось, это самое главное.



Не только я должен быть примером для молодых — все, кто долго в команде. На тренировках должны показывать, в матчах, чтобы все видели. Сборная-то готова к такому успеху, как на чемпионате мира, но есть много нюансов: кто встанет в строй, будут ли травмы. Мы хотим повторить тот успех. Задачи должны быть постепенными, сейчас — хорошо подготовиться, потом — тяжелейший матч с Бельгией.



Изменился ли Черчесов? По мне, нет. Стал опытнее, это по нему видно», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме Роман Зобнин: есть большое желание поиграть в Европе