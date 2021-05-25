ФНЛ предложит допускать до стыковых матчей пятую и шестую команды первенства

Президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев высказался о проблеме стыковых матчей за выход в Российскую Премьер-Лигу.



«Этот вопрос обсуждался вчера на собрании РПЛ. По нашей просьбе вопрос отложен, но рассматривали различные модификации стыков. В связи с тем, что мы ведём активную работу по анализу форматов на сезон-2022/2023 вместе с Hypercube, мы рассчитываем, что у нас будет видение по всем трём лигам на формат соревнований к 1 июля. Если спросите моё мнение, то на ближайший сезон я бы оставил стыки без изменений — третья и четвёртая команды ФНЛ против 13-й и 14-й команд РПЛ. Регламент в этом сезоне мы не корректировали, ничего не менялось. В регламенте ФНЛ и РПЛ чётко прописано, кто может участвовать в стыках. И там прописана норма, что только третья и четвёртая команда. Заблуждение, что регламент корректировался.



Мы выйдем с инициативой, чтобы изначально всё было указано перед стартом сезона. Что касается допуска к стыкам, мы обсуждали и считаем, что это несправедливый подход, когда ограничиваются третьим и четвёртым местом и не получают допуск к ним пятая и шестая команды, которые лицензию имеют. Справедливым решением было бы, если бы регламент позволял «Торпедо» и «Балтике» принять участие в стыках. До какого места бы можно было опускаться — вопрос дискуссионный. Сам факт, что важнее провести стыки и соблюсти спортивный принцип. Но регламент был утверждён заранее и согласован. Менять его было бы неправильно, но мы выйдем с инициативой, чтобы допускать пятую и шестую команду.



То же касается и ПФЛ. Команды ПФЛ имеют право выйти наверх только с первого места. Второе место, которое имеет лицензию, не поднимается. Нам как организаторам проще продолжать играть с участником ФНЛ, но опять же спортивный принцип должен быть важнее. Если первое место не подаёт документы на лицензию или не хочет играть в ФНЛ, от этого не должны страдать спортивный принцип и правила ротации между дивизионами», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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