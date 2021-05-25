Маттейс де Лигт жалеет о трансфере в «Ювентус». Он хочет перейти в «Барселону»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт хочет сменить команду после двух лет выступления за туринский клуб.



Как сообщает Sport.es со ссылкой на Esport3, 21-летний футболист жалеет о переходе в стан бьянконери и чувствует себя несчастливым. Он желает перебраться в «Барселону», которая хотела заполучить его ещё во времена игры за «Аякс». При этом Маттейс осознаёт, что сейчас такой трансфер маловероятен.



«Барселона», в свою очередь, по-прежнему следит за де Лигтом и попытается подписать его, если появится такая возможность. Источник утверждает, что наиболее вероятный формат сделки в нынешних условиях — это обмен игроками между каталонцами и «Ювентусом».



Де Лигт перешёл в туринскую команду в 2019 году из «Аякса» за € 85,5 млн. В завершившемся сезоне он провёл 27 матчей в Серии А, забил один гол, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.