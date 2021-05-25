Полузащитник «Спартака» Крал провёл переговоры с пятью клубами АПЛ
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Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал может перебраться на Туманный Альбион. В услугах 23-летнего чешского футболиста заинтересованы пять клубов из английской Премьер-лиги, информирует Sky Sports.
Согласно сведениям источника, клубы АПЛ, заинтересованные в услугах Крала, уже провели с представителями футболиста переговоры. Известно, что один из клубов — лондонский «Вест Хэм Юнайтед».
Ранее сообщалось, что Алекс Крал положительно смотрит на перспективу переезда в Англию. Футболист считает, что готов принять новый вызов и отправиться в один из клубов АПЛ.
Крал выступает за «Спартак» с 2019 года. В сезоне-2020/2021 Алекс принял участие в 30 матчах за красно-белых и отдал пять результативных передач.
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