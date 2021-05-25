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Сульшер рассказал, чему научился у Алекса Фергюсона

Сульшер рассказал, чему научился у Алекса Фергюсона
Никита Сербаков
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о значимости знакомства с сэром Алексом Фергюсоном.

«Сэр Алекс Фергюсон прилетел вместе с нами. Он особенный, это живая энциклопедия футбола. Просто сидеть с ним рядом во время ужина в ресторане — уже привилегия. Не сомневаюсь, что игроки могут спросить у него всё что угодно, если они в чём-то сомневаются. Он всем сердцем любит этот клуб. Надеюсь, он получит удовольствие от финала. Я многим обязан ему как игрок.

Чему я научился? Верить в свою команду и в свои инстинкты. Обязательно скажу запасным, что даже если они и не попали в стартовый состав, у них всё равно есть возможность сыграть большую роль. Так ведь уже было. Можете быть разочарованы и злиться на меня, но будьте готовы сражаться, когда выйдете на поле. Те, кто попадёт в «основу», должны насладиться игрой по максимуму. В конце концов, за свою жизнь ты играешь не так много финалов», — сказал Сульшер на предматчевой пресс-конференции.

Уле-Гуннар Сульшер был игроком «МЮ» с 1996 по 2007 год. За это время норвежец стал шестикратным чемпионом Англии, а также победителем лиги чемпионов в 1999 году. Именно он забил победный гол манкунианцев в знаменитом финале ЛЧ с «Баварией».

Финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 26 мая, в Гданьске (Польша). Начало встречи — в 22:00 мск.

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