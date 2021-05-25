Марко Асенсио: это был сезон обучения и преодоления боли
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Нападающий мадридского «Реала» Марко Асенсио поделился мнением о минувшем сезоне.
«Это был тяжёлый сезон, но, несмотря на препятствия, мы боролись до конца как команда. Для меня это был сезон обучения, преодоления боли и ситуаций, которые сделали меня сильнее. Я рос как игрок. Теперь нужно остановиться и подойти к следующему сезону с новыми силами, чтобы выложиться на все 100%. Спасибо болельщикам за поддержку. В следующем сезоне мы будем ближе и станет легче», — приводит слова Асенсио Marca.
«Реал» набрал 84 очка и занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2020/2021. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико» (86). В тройку лидеров соревнований также вошла «Барселона» (79).
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