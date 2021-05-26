«Динамо» проведёт два сбора в Австрии
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«Динамо» на официальном сайте объявило даты летних тренировочных сборов команды.
14 июня футболисты московского клуба соберутся после отпуска для прохождения углублённого медицинского обследования. С 15 по 21 июня «Динамо» будет тренироваться на базе «ВТБ-Динамо» в Новогорске, после чего отправится в Австрию, где проведёт два сбора. С 23 июня по 4 июля динамовцы будут заниматься в Котмюле, а с 9 по 19 июля — в Лиенце. На сборах в Австрии запланировано проведение ряда товарищеских матчей, о которых будет сообщено дополнительно.
По итогам сезона-2020/2021 «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».
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