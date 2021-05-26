Онопко: россияне и украинцы — единый народ. Хочу, чтобы все проблемы остались позади
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Виктор Онопко сказал, за кого будет болеть на чемпионате Европы 2020 года.
«В первую очередь, конечно, за сборную России — команду, за которую провёл больше ста игр. Горжусь тем, что выходил в её футболке на многих больших турнирах. Такое отношение к её гимну и флагу актуально для меня и теперь — когда гимн России играет на Новый год, вся моя семья встаёт, мы вместе поём гимн, и мурашки бегут по телу.
Украина для меня — тоже родная, у меня там живёт много родственников. Но моя страна — Россия. Вообще, для меня россияне и украинцы — единый народ. И мне бы очень хотелось, чтобы все проблемы в их взаимоотношениях остались позади», — цитирует Онопко «Спорт-экпресс».
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