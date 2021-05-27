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Футболисты «Вильярреала» не встали на колено перед финальным матчем Лиги Европы

Футболисты «Вильярреала» не встали на колено перед финальным матчем Лиги Европы
Диана Валавичюте
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В финальном матче Лиги Европы УЕФА «Вильярреал» встречается с «Манчестер Юнайтед». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи „Вильярреал“ — «Манчестер Юнайтед».

Перед началом матча была проведена акция в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Футболисты «Манчестер Юнайтед» поддержали акцию, встав на одно колена, в то время как игроки «Вильярреала» не стали этого делать.

Встречу обслуживает бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты — Николя Дано и Сирил Гренгор. Резервный рефери — Славко Винчич.

В полуфинале турнира «Вильярреал» обыграл лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч (2:1, 0:0), а «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Ромы» (6:2, 2:3). Напомним, действующим победителем Лиги Европы и лидером по количеству завоёванных трофеев является «Севилья» (6).

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