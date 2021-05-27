Де Хеа в финале Лиги Европы не совершил ни одного сейва и не реализовал решающий пенальти

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа в послематчевой серии пенальти в финале Лиги Европы с «Вильярреалом» не отразил ни одного удара, а также не реализовал свою попытку. Также испанский вратарь не совершил ни одного спасения по ходу матча.

В решающей серии пенальти все полевые футболисты реализовали свои удары. Победный гол за «Вильярреал» забил голкипер Херонимо Рульи. Де Хеа, в свою очередь, свой послематчевый пенальти реализовать не смог.

В финальном матче Лиги Европы «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске и завершилась со счётом 1:1 (11:10 — в серии пенальти). «Вильярреал» впервые в своей истории стал победителем Лиги Европы.