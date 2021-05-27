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Защитник «Рединга» продолжит карьеру в «Баварии»

Защитник «Рединга» продолжит карьеру в «Баварии»
Сергей Сорокин
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Защитник «Рединга» Омар Ричардс продолжит карьеру в «Баварии», сообщает пресс-служба немецкого клуба. Футболист пополнил ряды действующего чемпиона Германии на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Омар Ричардс провёл 42 матча и не отметился результативными действиями. Защитник должен стать дублёром Альфонсо Дэвиса на левом фланге обороны мюнхенцев. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 5 млн.

Напомним, «Бавария» стала чемпионом в девятый раз кряду и в 31-й с момента основания команды. Ближайшим преследователем «Баварии» по количеству трофеев является «Нюрнберг», на счету которого девять чемпионств. Дортмундская «Боруссия» выигрывала Бундеслигу восемь раз.

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