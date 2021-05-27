«38+». «Торпедо» поздравило Лебеденко с днём рождения в стиле фильма «Бойцовский клуб»

«Торпедо» поздравило нападающего Игоря Лебеденко с днём рождения в стиле фильма «Бойцовский клуб». Соответствующий ролик появился на странице клуба в «Инстаграме».

«Новый контракт, новый возраст, новые вызовы! Игорь Лебеденко объявляет о создании своего закрытого клуба «38+». Юрий Жирков и Павел Погребняк, не спешите заканчивать, принимайте бой!» — подписали публикацию представители пресс-службы «Торпедо».



Напомним, «Торпедо» продлило контракт с Лебеденко. Летом 2019 года форвард присоединился к «Торпедо» на правах свободного агента. В минувшем сезоне ФНЛ Лебеденко провёл на поле 37 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть голевых передач.



Лебеденко — воспитанник «Торпедо». Ранее нападающий также защищал цвета московского «Локомотива», раменского «Сатурна», казанского «Рубина», «Ростова» и воронежского «Факела».