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«Спартак» вырвал победу у «Зенита» в матче молодёжек

«Спартак» вырвал победу у «Зенита» в матче молодёжек
Михаил Рождественский
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В 10-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Зенит». Матч прошёл на поле академии красно-белых в Москве и завершился со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд уже на 15-й минуте благодаря точному удару нападающего Виталия Шитова. Сине-бело-голубые под занавес первого тайма, на 37-й минуте, восстановили равновесие усилиями форварда Кирилла Фатеева. Победу красно-белым принёс гол нападающего Николоза Кутателадзе, забитый на 81-й минуте.

«Спартак», набрав 58 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице первой группы молодёжного первенства России. Отставание красно-белых от располагающегося строчкой выше «Зенита» сократился до четырёх очков. Лидирует в первенстве ЦСКА (65), второе место занимает «Краснодар» (64).

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 10-й тур
27 мая 2021, четверг. 11:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 Шитов – 15'   1:1 Фатеев – 37'   2:1 Кутателадзе – 81'
Комментарии
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