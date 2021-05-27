«Спартак» вырвал победу у «Зенита» в матче молодёжек
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В 10-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Зенит». Матч прошёл на поле академии красно-белых в Москве и завершился со счётом 2:1.
Хозяева вышли вперёд уже на 15-й минуте благодаря точному удару нападающего Виталия Шитова. Сине-бело-голубые под занавес первого тайма, на 37-й минуте, восстановили равновесие усилиями форварда Кирилла Фатеева. Победу красно-белым принёс гол нападающего Николоза Кутателадзе, забитый на 81-й минуте.
«Спартак», набрав 58 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице первой группы молодёжного первенства России. Отставание красно-белых от располагающегося строчкой выше «Зенита» сократился до четырёх очков. Лидирует в первенстве ЦСКА (65), второе место занимает «Краснодар» (64).
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