«Спартак» вырвал победу у «Зенита» в матче молодёжек

В 10-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Зенит». Матч прошёл на поле академии красно-белых в Москве и завершился со счётом 2:1.



Хозяева вышли вперёд уже на 15-й минуте благодаря точному удару нападающего Виталия Шитова. Сине-бело-голубые под занавес первого тайма, на 37-й минуте, восстановили равновесие усилиями форварда Кирилла Фатеева. Победу красно-белым принёс гол нападающего Николоза Кутателадзе, забитый на 81-й минуте.



«Спартак», набрав 58 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице первой группы молодёжного первенства России. Отставание красно-белых от располагающегося строчкой выше «Зенита» сократился до четырёх очков. Лидирует в первенстве ЦСКА (65), второе место занимает «Краснодар» (64).