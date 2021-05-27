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«Мы все с тобой». «МЮ» обратился к Рашфорду после расистских оскорблений в адрес игрока

«Мы все с тобой». «МЮ» обратился к Рашфорду после расистских оскорблений в адрес игрока
Артур Иванов
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«Манчестер Юнайтед» опубликовал обращение к нападающему Маркусу Рашфорду, который пожаловался, что получил не менее 70-и расистских оскорблений после финального матча Лиги Европы с «Вильярреалом».

«Мы гордимся, каким человеком и игроком ты стал. Было трудно смотреть твоё эмоциональное и проникновенное интервью после вчерашнего матча. Было тяжело видеть фотографию, на которой ты выглядишь таким одиноким после серии пенальти.

Тебе явно было больно, как эмоционально, так и физически. Твои слова поразили сердце каждого истинного фаната «Манчестер Юнайтед». Твои слова вселяют в нас надежду в трудный день в самом конце тяжёлого, изматывающего сезона, и они вселяют в нас уверенность в том, что ты и товарищи по команде сделаете всё возможное в следующем сезоне, чтобы завоевать трофей для клуба.

Твоя преданность и желание видны всем. Твоя любовь к клубу светит ярко. Ты вдохновляешь каждого молодого футболиста, который мечтает надеть футболку «МЮ». И не важно, проходит ли он через академию или просто пинает мяч в парке. Мы видим, на какие жертвы ты идёшь ради клуба, и знаем, что ты не сдашься, пока не вёрнешь успех «Манчестер Юнайтед».

Мы желаем тебе всего наилучшего и надеемся, что ты вернёшься в строй воодушевлённым и полным решимости осуществить все свои мечты. Мы все с тобой», — сказано в обращении к Рашфорду на официальном сайте команды.

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