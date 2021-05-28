Амброзини — об уходе Доннаруммы из «Милана»: я бы не сделал такой выбор в его возрасте

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини прокомментировал решение вратаря Джанлуиджи Доннаруммы не продлевать контракт и покинуть клуб.
«Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, учитывая мой путь в футболе. В его возрасте я бы не сделал такой выбор. Не думаю, что один или два миллиона могли повлиять на решение. Нет второго такого клуба, как «Милан». Речь идёт о значимости эмблемы, герба. Он действительно хотел остаться? Тогда это отягчающее обстоятельство. Потому что, если хочешь остаться, остаёшься», — приводит слова Амброзини calciomercato.com.
В завершившемся сезоне-2020/2021 Доннарумма провёл за «Милан» 48 встреч, в которых пропустил 54 гола, отыграв 15 матчей на ноль. Его трансферная стоимость оценивается в € 60 млн. Ранее стало известно, что 22-летний итальянский голкипер покинет клуб на правах свободного агента уже в июле этого года.
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