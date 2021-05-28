Резиуан Мирзов: говорить, что я рад уходу Тедеско — не могу

Нападающий «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал тренерские перестановки в стане красно-белых.
«Я рад тому, что возвращаюсь, это во-первых. И рад, что у меня будет шанс играть в тот футбол, который я могу. Сказали, что Руй Витория приходит и будет ставить атакующий футбол, в какой всегда играл «Спартак». А говорить, что я рад уходу Тедеско — не могу. Это не тот человек, из-за которого я могу так сказать. Мы даже вчера переписывались с ним. Он обещал, что в следующий раз будет играть с вингерами. Я ему сказал, что если он передумает играть с вингерами, он знает мой номер. Таких эмоциональных тренеров я вообще не видел никогда. Насчет эмоций я прям кайфанул, честно говоря. Как он выстраивает команду, подбадривает игроков, общается», — цитирует Мирзова «Матч ТВ».
В «Спартак» Резиуан перешёл в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов. В минувшем сезоне россиянин провёл 17 матчей за «Химки» в РПЛ на правах аренды, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
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