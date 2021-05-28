Семёнов: Евро чуть посильнее чемпионата мира, уровень повыше

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов выразил мнение, что Евро выше уровнем, чем чемпионат мира.
«Киркоров будет петь гимн перед Болгарией? У него много хороших песен. Такие яркие личности дают антураж матчу. Это пойдёт всем на пользу.
Для меня Евро — особенный турнир. До этого я принимал участие только в чемпионатах мира. Согласен, что Евро чуть посильнее чемпионата мира. Не хватает, конечно, Бразилии, Аргентины, но и более слабых команд на Евро нет. Поэтому уровень повыше. Слабые — это Саудовская Аравия? Не будем говорить.
Бельгию уже разбирали. Смотрели сильные качества, слабых там мало. Готовимся к очень высокому классу на каждой позиции. У любых сборных есть слабые места. Тренерский штаб говорит нам, что нужно делать. Соперника будем знать вдоль и поперёк. Изучаем их последние матчи, перенимаем что-то у других команд. Из этого будем исходить», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 28 мая 2021
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