Семёнов: Евро чуть посильнее чемпионата мира, уровень повыше

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов выразил мнение, что Евро выше уровнем, чем чемпионат мира.



«Киркоров будет петь гимн перед Болгарией? У него много хороших песен. Такие яркие личности дают антураж матчу. Это пойдёт всем на пользу.



Для меня Евро — особенный турнир. До этого я принимал участие только в чемпионатах мира. Согласен, что Евро чуть посильнее чемпионата мира. Не хватает, конечно, Бразилии, Аргентины, но и более слабых команд на Евро нет. Поэтому уровень повыше. Слабые — это Саудовская Аравия? Не будем говорить.



Бельгию уже разбирали. Смотрели сильные качества, слабых там мало. Готовимся к очень высокому классу на каждой позиции. У любых сборных есть слабые места. Тренерский штаб говорит нам, что нужно делать. Соперника будем знать вдоль и поперёк. Изучаем их последние матчи, перенимаем что-то у других команд. Из этого будем исходить», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.