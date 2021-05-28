Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семёнов: Евро чуть посильнее чемпионата мира, уровень повыше

Семёнов: Евро чуть посильнее чемпионата мира, уровень повыше
Андрей Панков
Комментарии

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов выразил мнение, что Евро выше уровнем, чем чемпионат мира.

«Киркоров будет петь гимн перед Болгарией? У него много хороших песен. Такие яркие личности дают антураж матчу. Это пойдёт всем на пользу.

Для меня Евро — особенный турнир. До этого я принимал участие только в чемпионатах мира. Согласен, что Евро чуть посильнее чемпионата мира. Не хватает, конечно, Бразилии, Аргентины, но и более слабых команд на Евро нет. Поэтому уровень повыше. Слабые — это Саудовская Аравия? Не будем говорить.

Бельгию уже разбирали. Смотрели сильные качества, слабых там мало. Готовимся к очень высокому классу на каждой позиции. У любых сборных есть слабые места. Тренерский штаб говорит нам, что нужно делать. Соперника будем знать вдоль и поперёк. Изучаем их последние матчи, перенимаем что-то у других команд. Из этого будем исходить», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме
«Это неприемлемо. Накипело, но так себя вести нельзя». Семёнов – о драке в матче «Ахмата»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021