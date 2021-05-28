Фанаты «Лацио» оставили оскорбительное сообщение для Индзаги

Болельщики «Лацио» остались недовольны решением наставника Симоне Индзаги покинуть клуб после 22 лет в системе римской команды, сообщает Football Italia.
Контракт специалиста истекает в июне 2021 года. Ранее итальянские СМИ сообщали, что Индзаги согласовал с «Лацио» новый контракт, но, получив предложение от миланского «Интера», решил всё же покинуть стан римлян. Сообщается, что Индзаги подписал двухлетний контракт на € 4 млн в год с чемпионами Серии А.
Тренер был оскорблён фанатами «Лацио» в социальных сетях, а ультрас оставили послание на тренировочной базе клуба в Формелло. «Предатель Индзаги и слуга современного футбола», — написали на стене недовольные сторонники римлян.
По соседству располагается похвала в адрес главного тренера женской команды Каролины Мораче: «Каролина спасёт футболку».
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Лацио» удалось набрать 68 очков, команда завершила его на шестом месте в турнирной таблице. Победителем турнира стал «Интер», в активе которого оказалось 91 очко.
- 28 мая 2021
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