Дедушка Мухина рассказал, что помешало игроку перейти в ЦСКА три года назад

Дедушка полузащитника ЦСКА Максима Мухина рассказал детали сорвавшегося три года назад перехода игрока в армейский клуб.
«В 2018 году Максим уже мог перейти в ЦСКА из «Крыльев Советов», но трансфер сорвался. Изначально «Крылья» были готовы продать его, а позже подняли цену. Потом Самара передумала отдавать Максима и заблокировала переход. В этой ситуации агент Максима был на стороне «Крыльев». Странная история.
За ним следили из Москвы — «Локомотив» и «Динамо». Но я был категорически против отправлять его в свободное плавание. Позже «Локомотив» проявил инициативу, предложив интернат. Мы согласились. Он поехал один в Москву и жил в интернате.
К счастью или к сожалению, Макс надолго не задержался в Самаре», — приводит слова дедушки игрока Sport24.
- 28 мая 2021
-
23:30
-
23:24
-
22:52
-
22:50
-
22:39
-
22:32
-
22:17
-
21:58
-
21:35
-
21:23
-
21:07
-
21:00
-
20:44
-
20:37
-
20:30
-
20:07
-
20:00
-
19:47
-
19:40
-
19:24
-
19:18
-
19:04
-
18:59
-
18:58
-
18:58
-
18:40
-
18:34
-
18:16
-
18:13
-
18:04
-
17:58
-
17:46
-
17:35
-
17:18
-
16:54