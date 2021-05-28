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Дедушка Мухина рассказал, что помешало игроку перейти в ЦСКА три года назад

Дедушка Мухина рассказал, что помешало игроку перейти в ЦСКА три года назад
Артур Иванов
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Дедушка полузащитника ЦСКА Максима Мухина рассказал детали сорвавшегося три года назад перехода игрока в армейский клуб.

«В 2018 году Максим уже мог перейти в ЦСКА из «Крыльев Советов», но трансфер сорвался. Изначально «Крылья» были готовы продать его, а позже подняли цену. Потом Самара передумала отдавать Максима и заблокировала переход. В этой ситуации агент Максима был на стороне «Крыльев». Странная история.

За ним следили из Москвы — «Локомотив» и «Динамо». Но я был категорически против отправлять его в свободное плавание. Позже «Локомотив» проявил инициативу, предложив интернат. Мы согласились. Он поехал один в Москву и жил в интернате.

К счастью или к сожалению, Макс надолго не задержался в Самаре», — приводит слова дедушки игрока Sport24.

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