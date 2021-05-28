Мухин: буду заслуживать доверие болельщиков ЦСКА на футбольном поле

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин обратился к болельщикам команды после перехода из «Локомотива».



«Я очень рад присоединиться к ПФК ЦСКА. Благодарен клубу, руководству и тренерскому штабу за доверие и сделаю всё, чтобы его оправдать. Для меня главная мотивация — это вера. Что хочу сказать болельщикам армейцев? Наверное, прозвучит банально, но буду работать, выкладываться на все 100% и заслуживать их доверие на поле», — приводит слова Мухина официальный сайт клуба.



Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией.

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