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Мухин: буду заслуживать доверие болельщиков ЦСКА на футбольном поле

Мухин: буду заслуживать доверие болельщиков ЦСКА на футбольном поле
Артур Иванов
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Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин обратился к болельщикам команды после перехода из «Локомотива».

«Я очень рад присоединиться к ПФК ЦСКА. Благодарен клубу, руководству и тренерскому штабу за доверие и сделаю всё, чтобы его оправдать. Для меня главная мотивация — это вера. Что хочу сказать болельщикам армейцев? Наверное, прозвучит банально, но буду работать, выкладываться на все 100% и заслуживать их доверие на поле», — приводит слова Мухина официальный сайт клуба.

Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией.

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