Каррагер считает, что УЕФА совершит большую ошибку, если отменит правило гостевого гола

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что УЕФА совершит большую ошибку, если утвердит отмену правила гостевого гола.
«Правило выездных голов в Европе делает игры намного более увлекательными. УЕФА, пожалуйста, прочтите ветку на странице Омара Чодхури (глава аналитической компании Twenty First Group. — Прим. «Чемпионата»), который назвал причины того, почему это решение станет большой ошибкой», — гласит пост Каррагера в «Твиттере».
Напомним, вчера, 28 мая, комитет УЕФА по клубным соревнованиям принял решение полностью отменить правило выездного гола для еврокубков. На заседании, которое прошло в португальском городе Порту, УЕФА был осведомлён, что присутствует полная поддержка от клубов по вопросу отмены правила. Изменение вступит в силу после одобрения исполнительным комитетом УЕФА.
Согласно действующему регламенту, при равном счёте в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.
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