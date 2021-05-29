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Каррагер считает, что УЕФА совершит большую ошибку, если отменит правило гостевого гола

Каррагер считает, что УЕФА совершит большую ошибку, если отменит правило гостевого гола
Вячеслав Моренко
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что УЕФА совершит большую ошибку, если утвердит отмену правила гостевого гола.

«Правило выездных голов в Европе делает игры намного более увлекательными. УЕФА, пожалуйста, прочтите ветку на странице Омара Чодхури (глава аналитической компании Twenty First Group. — Прим. «Чемпионата»), который назвал причины того, почему это решение станет большой ошибкой», — гласит пост Каррагера в «Твиттере».

Напомним, вчера, 28 мая, комитет УЕФА по клубным соревнованиям принял решение полностью отменить правило выездного гола для еврокубков. На заседании, которое прошло в португальском городе Порту, УЕФА был осведомлён, что присутствует полная поддержка от клубов по вопросу отмены правила. Изменение вступит в силу после одобрения исполнительным комитетом УЕФА.

Согласно действующему регламенту, при равном счёте в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.

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