Дети Тимченко, Федуна и Галицкого — в топе богатейших наследников в России

Авторитетный финансово-экономический журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Так, лидером в нём оказался член совета директоров «Спартака» Юсуф Алекперов, являющийся единственным сыном крупнейшего акционера «Лукойла» и совладельца клуба Вагита Алекперова, чьё состояние оценивается в $ 24 млрд.
7-я строчка в рейтинге — за председателем совета директоров санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Геннадием Тимченко. Его состояние оценивается в $ 22,1 млрд, а доля на каждого ребёнка — по $ 7,35 млрд.
9-й — владелец магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Виктор Рашников, два его наследника имеют долю по $ 6,25 млрд.
На 10-м месте наследники Леонида Федуна — владельца футбольного клуба «Спартак». Доля каждого из двух его детей — по $ 5,4 млрд.
11-е место — у троих наследников экс-владельца футбольного клуба «Анжи» Сулеймана Керимова. Каждый из трёх детей имеет по $ 5,25 млрд.
13-е место — за наследниками владельца хоккейного клуба «Северсталь» Алексея Мордашова — по $ 4,5 млрд.
15-я строчка — за дочерью Сергея Галицкого, владельца футбольного клуба «Краснодар». Она имеет долю в $ 3,5 млрд.
На 17-м месте расположились наследники владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева, имеющие долю в $ 3,35 млрд.
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