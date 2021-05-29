Барак Обама: такие люди, как Рашфорд, уже в 23 года являются силой в своих сообществах

44-й президент США Барак Обама поделился мнением о форварде английского «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рашфорде, который в пандемию коронавируса возглавил кампанию помощи малоимущим и детям, в том числе кампанию по обеспечению школьников бесплатными обедами в период каникул.

«Многие молодые люди, которых я встречаю, в том числе Маркус, опережают меня, когда мне было 23 года. Они уже сейчас вносят существенные изменения и являются положительной силой в своих сообществах», — сообщил Обама.

«Довольно необычно разговаривать с 44-м президентом США, сидя у себя кухне. Но Барак сразу же заставил меня почувствовать себя непринуждённо. Вскоре я осознал, насколько совпадали наши переживания о проблемах детей, которые мы наблюдаем сегодня. Я искренне наслаждался каждой минутой этого выступления. Когда президент Обама говорит, всё, что вам нужно, — это слушать», — приводит слова Рашфорда BBC.