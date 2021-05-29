«Спартак» и «Локомотив» ведут борьбу за нападающего «Боавишты»
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«Спартак» и «Локомотив» ведут борьбу за нападающего «Боавишты» Альберта Элиса, сообщает Record.
Форвард является воспитанником клуба «Олимпия» из Гондураса. Он перешёл в «Боавишту» в 2020 году из «Хьюстона». Португальский клуб заплатил за нападающего € 1 млн. В завершившемся сезоне-2020/2021 Альберт Элис провёл 32 матча, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Действующий контракт 25-летнего форварда с «Боавиштой» рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в € 4 млн.
Также форвард успел провести 43 матча за сборную Гондураса. В составе национальной команды нападающий забил 10 голов, отдал четыре результативные передачи и получил пять жёлтых карточек.
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