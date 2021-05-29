Григорян стал чемпионом Армении спустя неделю после назначения в «Алашкерт»

Главный тренер «Алашкерта» Александр Григорян стал чемпионом Армении спустя неделю после назначения.



«Алашкерт» обыграл «Арарат-Армению» в матче 24-го тура чемпионата Армении со счётом 1:0. Клуб набрал 46 очков и стал чемпионом страны. Второе место занял «Ноа», на счету которого 41 очко.



54-летний российский специалист Александр Григорян стал главным тренером «Алашкерта» на прошлой неделе, 20 мая. Ранее Григорян работал в таких командах, как «Луч», «СКА-Хабаровск», «Анжи», «Пахтакор», «Химки», «Тосно», а также в ряде женских футбольных клубов. «Тамбов» тренировал с апреля по октябрь 2019 года. После этого специалист должен был возглавить сборную Армении, однако все договорённости с ним были аннулированы.