Баринов: это была мечта, вернуться после тяжёлой травмы. Думаю, что останусь в сборной

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал о сборах национальной команды в Австрии.



«Те самые пять минут, которые дают всё прочувствовать – интенсивные десять секунд: работа в парах, всё на спринтах в две стороны. Это не самая тяжелая тренировка на этом сборе, я отмечу вчерашнюю тренировку и первый день в Нойштифте. После первой тренировки было очень тяжело, на вчерашней работе было легче, чувствовал силу и прошла хорошая работа.



Скажу за себя, я чувствую прилив сил. Ребята в тонусе, а мне нужно было немного поработать. Прибавляю в физике. Пока готовлю себя к товарищеским матчам, а потом уже будем готовиться к Евро. Это была мечта, после такой тяжёлой травмы вернуться и справиться, с божьей помощью, как говорится. Думаю, что останусь.



С Лёшей Миранчуком по вотсапу связываемся, рад его видеть. Я сказал, что его не хватает в «Локомотиве». Всегда поддерживаем друг друга. Советы? Я смотрел его интервью, он там всё сказал.



Что касается товарищеского матча с Польшей, состава у нас пока нет. Тактика у нас почти каждый день проходит, но по составу, повторюсь, сказать не могу», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.