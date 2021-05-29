Кузяев: выход из группы с 3-го места на Евро не будет успехом. Ставим максимальные цели

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев поделился мнением о партнёре по национальной команде и клубу Артёме Дзюбе, а также рассказал о задачах сборной на Евро-2020.

«Я к Дзюбе уже привык, к его шуткам, приколам. Четвёртый год с ним в команде. За атмосферу в основном отвечает он, коллектив у нас сплочённый, в котором Артём играет одну из ключевых ролей.

На Евро ставим максимальные задачи. Успешное выступление на чемпионате мира тому подтверждение. Мы можем сделать шаг вперёд на этом турнире. Согласен, что просто выход из группы с третьего места не будет успехом. Ставим максимальные цели.

Страха перед Бельгией нет. Да, высококлассная команда, первое место в рейтинге. С каждым соперником можно играть. С позиции силы будет сложновато, но мы играем в Питере, болельщики придут болеть за нас. Сделаем всё, чтобы сыграть достойно", — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.