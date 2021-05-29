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Баринов: хотел бы, чтобы Чорлука вошёл в тренерский штаб Николича в «Локомотиве»

Баринов: хотел бы, чтобы Чорлука вошёл в тренерский штаб Николича в «Локомотиве»
Андрей Панков
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался о возможном будущем экс-защитника железнодорожников Ведрана Чорлуки.

«Вопрос по «Локомотиву», скорее, к руководству, а не ко мне. Я – футболист и выполняю свою работу, у меня контракт

В последнем разговоре Чорлука сказал мне: «Бара, я заканчиваю». Сейчас он помогает Хорватии, сказал, что уже всё. Конечно, я хотел бы, чтобы Чорлука вошёл в тренерский штаб Николича», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука войдёт в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы — 2020. Футболист будет исполнять роль ассистента главного тренера национальной команды Златко Далича, об этом сообщил президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер.

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