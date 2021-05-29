Мэттью Макконахи обратился к игрокам «Челси» перед финалом Лиги чемпионов

Актёр и совладелец клуба MLS «Остин» Мэттью Макконахи поддержал «Челси» перед финалом Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».



«Челси»! Удачи в финале Лиги чемпионов c «Манчестер Сити». Америка, MLS и все в «Остине» болеют за вас. Пулишич и другие парни в синем, – вы знаете, что делать, когда выйдете на поле. Надо взять трофей», – сказал Макконахи в видео, опубликованном в «Твиттере» «Челси».

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск в субботу, 29 мая. Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом. Изначально встреча должна была пройти на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле, однако УЕФА решил перенести финальный матч турнира в Португалию.