«Манчестер Сити» – «Челси»: составы на финал Лиги чемпионов 2021

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Челси» на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Уокер, Диаш, Стоунз, Гюндоган, де Брeйне, Силва, Марез, Фоден, Стерлинг.
Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Жезус, Агуэро, Лапорт, Родри, Торрес, Б. Менди, Фернандиньо, Канселу, Гарсия.
«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Чилуэлл, Аспиликуэта, Джеймс, Канте, Маунт, Жоржиньо, Хаверц, Вернер.
Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Пулишич, Зума, Ковачич, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор, Эмерсон.
Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Прямой эфир начнётся на «Матч ТВ» в 21:40 мск.
Матч будет обслуживать испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный арбитр — Карлос Дель Серро Гранде.
«Манчестер Сити» вышел в финал, обыграв в двух матчах «Пари Сан-Жермен» (2:1, 2:0). «Челси» в полуфинале прошёл мадридский «Реал» (1:1, 2:0).
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