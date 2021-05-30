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Тухель: после такого успеха «Челси» важно сохранить голод до будущих побед

Тухель: после такого успеха «Челси» важно сохранить голод до будущих побед
Артур Иванов
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о ключевых аспектах победы в финальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

«Я во второй раз подряд сыграл в финале Лиги чемпионов, и это просто невероятно. Сегодня всё было по-другому, и об этом я говорил каждому. С приближением финала мы с каждым днём ощущали растущую в нас уверенность. Нам необходимо было продемонстрировать футбол топ-уровня, и даже чтобы получить шанс на трофей, мы должны были показать свой максимум. Нам это удалось, и я счастлив разделить этот невероятный момент с командой и со всеми, кто ежедневно работает с нами и поддерживает нас. Мы сделали это ради них.

Это был очень сложный путь. Мы пережили целый ряд непростых моментов и смогли справиться с трудностями, продемонстрировав фантастическую игру в обороне. Уже в первом тайме мы потеряли из-за травмы Тьяго Силву и были вынуждены выпустить вместо него Андреаса Кристенсена. Такие перестановки всегда усложняют задачу команды, но мы великолепно справились с этим. Даже в самые сложные моменты под давлением соперника мы не теряли структуру игры и постоянно были активны.

«Сити» выставил атакующий состав, обладающий великолепной технической подготовкой. Нам было очень сложно отобрать у них мяч. Для победы мы должны были сыграть как единая команда с абсолютной верой в свои силы, и мы это сделали. Минута за минутой мы выигрывали единоборства, возвращали мяч себе и организовывали опасные контратаки. Каждое успешное действие добавляло нам уверенности, и на этом был построен наш успех в этом невероятно сложном матче.

Игра в защите — это фундамент для построения любой команды, и у нас много игроков, которые великолепно справляются с этим аспектом. Кроме того, они действуют сообща, демонстрируя максимальную самоотдачу, и это помогает справляться с давлением. Этой победой мы установили новую планку для самих себя, и теперь, когда отгремят празднования, мы должны принять этот опыт и использовать его в качестве основы для дальнейшего развития команды.

У нас очень молодая команда, и после такого успеха важно сохранить голод до будущих побед», — приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.

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