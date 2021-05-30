Венгер считает, что «Челси» не сомневались, что смогут обыграть «Манчестер Сити»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что «Челси» обладал уверенностью в победе в финальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Гвардиола недавно был признан тренером года в Англии, потому что его команда выиграла чемпионат и доминировала весь турнир, но финал ЛЧ — это всего лишь одна игра, в которой нужно показать максимум, на что вы способны.
«Вчера «Манчестер Сити» не смог этого продемонстрировать. До этого они проиграли «Челси» три игры. Это укрепило веру в успех лондонской команды. Мы никогда не знаем точно, какие следы оставляют в нашей памяти поражения, но вчерашний вечер показал, что «Челси» не сомневались, что могут одержать победу», — приводит слова Венгера Daily Mail.
«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Впервые лондонцы выиграли Лигу чемпионов в 2012 году. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.
- 30 мая 2021
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