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«Челси» начнёт переговоры с Тухелем о новом контракте в ближайшие дни

«Челси» начнёт переговоры с Тухелем о новом контракте в ближайшие дни
Диана Валавичюте
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель может продлить контракт с лондонским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, руководство английского клуба намерено предложить немецкому специалисту новое соглашение. В ближайшие дня стороны приступят к переговорам.

Напомним, Томас Тухель возглавил «Челси» 26 января 2021 года, подписав с синими контракт на 18 месяцев. «Челси» в 38 матчах набрал 67 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. В финале Лиги чемпионов подопечные немецкого специалиста обыграли «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный гол на 43-й минуте встречи забил полузащитник лондонской команды Кай Хаверц.

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