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Александр Головин объяснил, почему назвал «Зенит» одним из любимых клубов

Александр Головин объяснил, почему назвал «Зенит» одним из любимых клубов
Андрей Панков
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин объяснил, почему назвал одним из своих любимых клубов санкт-петербургский «Зенит», а также признался, что не ощущает себя за рубежом так, как в России.

«Мне «Зенит» нравился с ранних лет, нравилось смотреть, как играют Кержаков с Аршавиным в связке. Когда был маленький, за ЦСКА особо не следил, мне больше нравилось наблюдать за «Спартаком» и «Зенитом». Это было лет до 15. Когда ты переходишь в ЦСКА, понятно, что главный враг — «Спартак». Я уже не так за ним смотрел. «Зенит» не был настолько яростным врагом для ЦСКА, продолжал за ними следить. В детстве не болел за «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. У меня не было любимой команды. Просто почему-то следил больше за «Спартаком» и «Зенитом».

Что может заставить вернуться в Россию? Не знаю, наверное, только то, что дома всегда лучше. Мне как человеку из небольшого сибирского города и в Москве было тяжело первое время. Первый год, когда перешёл в ЦСКА, вообще хотел вернуться. Мне было 17 лет, ещё не понимал ничего, думал: «Да нафиг мне это надо всё, поиграю у себя в Сибири спокойно, буду с друзьями, с семьёй». ЦСКА дал мне время, чтобы я съездил домой, отдохнул. Поговорил с родителями, они сказали, что нельзя упускать такой шанс. Остался, подрос и понял, что было бы ошибкой ухать. В Европе тяжело было первое время. Сейчас уже адаптировался, всё хорошо, но всё равно никогда не буду ощущать себя там так, как в России. Неважно, где именно — в Барселоне или в Монако», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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