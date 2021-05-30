«Барселона» нацелена на де Лигта и Пау Торреса, но клубу не хватает денег

«Барселона» в летнее трансферное окно планирует усилить позицию центрального защитника, сообщает Marca.



Главной цель станет защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт. Испанский клуб интересовался игроком до переезда в Италию. Сейчас, по информации источника, футболист не доволен положением дел в Турине. Однако, трансфер будет крайне проблематичен из-за финансовых проблем, которые испытывает каталонских клуб.



Ещё одним игроком, подписание которого хотелось бы осуществить «Барселоне», является защитник «Вильярреала» Пау Торрес. Игрок провёл великолепный сезон в «Вильярреале», кульминацией которого стала победа в Лиге Европы. Поэтому его трансферная цена существенно увеличилась, что также затруднит проведение сделки.



Ранее сообщалось, что каталонский клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы. В связи с этим, команде придётся расстаться с рядом высокооплачиваемых футболистов, а также снизить свой трансферный бюджет. Основным приоритетом клуба является переподписание контракта с нападающим Лионелем Месси.

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