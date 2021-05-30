Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Макаров — о возможном переходе в «Зенит»: не хочу прийти в клуб и сидеть на скамейке

Макаров — о возможном переходе в «Зенит»: не хочу прийти в клуб и сидеть на скамейке
Андрей Панков
Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров прокомментировал возможный переход в «Зенит», а также поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1).

«Не могу ответить на вопрос о возможном предложении из топ-клуба. Во-первых, это будет решать клуб. Если что-то появится, мы обговорим и решим, как будет лучше для меня и клуба. Пошёл бы я в «Зенит»? Играть. Я хочу играть. Не хочу прийти в клуб и сидеть на скамейке.

Вчерашний матч Лиги чемпионов отличный, мне понравился. Там не было моей любимой команды. У нас подключили футбол в комнате, может, кто-то смотрел вместе, кто-то отдельно», — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме
«Идёт самая тяжёлая работа». Макаров рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021