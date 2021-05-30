Макаров — о возможном переходе в «Зенит»: не хочу прийти в клуб и сидеть на скамейке

Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров прокомментировал возможный переход в «Зенит», а также поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1).

«Не могу ответить на вопрос о возможном предложении из топ-клуба. Во-первых, это будет решать клуб. Если что-то появится, мы обговорим и решим, как будет лучше для меня и клуба. Пошёл бы я в «Зенит»? Играть. Я хочу играть. Не хочу прийти в клуб и сидеть на скамейке.



Вчерашний матч Лиги чемпионов отличный, мне понравился. Там не было моей любимой команды. У нас подключили футбол в комнате, может, кто-то смотрел вместе, кто-то отдельно», — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.