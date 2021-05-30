Де Брёйне может пропустить групповой этап Евро-2020

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне рискует пропустить начало европейского турнира из-за перелома костей носа и перелома левой глазницы, сообщает ESPN.



По информации источника, для полного восстановления от переломов требуется не менее трёх недель, что ставит под сомнение участие игрока в матчах группового этапа Бельгии на Евро-2020. Полузащитник вряд ли пропустит весь турнир, поскольку Де Брёйне сможет играть с лицевой маской, чтобы защитить травмированную область.



Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес предоставил футболисту дополнительную неделю отдыха из-за игры в Лиге чемпионов, поэтому бельгиец должен явиться на тренировку лишь 7 июня.



Напомним, сборная России сыграет с Бельгией в первом туре группового этапа Евро-2020. Встреча состоится 12 июня.



Расписание матчей сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020.

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