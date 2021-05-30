Гвардиола: у «Манчестер Сити» получился отличный сезон. Грустно, что проиграли в финале ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру своей команды в финальном матче Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

«В этом турнире есть замечательные команды, которые выигрывали его четыре, пять, шесть раз за 60 лет. Мы могли бы сыграть немного лучше в первом тайме, но это был наш первый финал.



У них был один момент. Мы хорошо сыграли в защите, и у нас были шансы в атаке. Мы не воспользовались ими, и „Челси“ победил. Мы хорошо играли с очень непростой командой. У нас получился отличный сезон. Грустно, что проиграли в финале Лиги чемпионов.



Мы были немного пассивны в конце первого тайма. Команда хорошо играла, но это был наш первый матч в финале ЛЧ. Поздравляем „Челси“ с победой», — цитирует Гвардиолу Marca со ссылкой на Movistar.

Лондонский «Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Впервые команда выиграла трофей в 2012 году. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.