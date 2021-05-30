Гвардиола: «Манчестер Сити» станет лучшим клубом в мире на следующие несколько лет
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих дальнейших планах после поражения команды в финальном матче Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).
«Прямо сейчас мне хочется отправиться домой к моей семье. Я очень давно их не видел. После этого я вернусь в клуб. Он станет лучшим в мире на следующие несколько лет. В финальном матче мы сыграли чудесно и смело, но не смогли обратить шансы в забитые голы из-за недостатка силы. В один день мы, возможно, вернёмся в финал», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.
Лондонский «Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Впервые команда выиграла трофей в 2012 году. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.
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