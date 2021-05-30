«Мне очень жаль». Рюдигер высказался о травме Де Брёйне

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал травму полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне в финальном матче Лиги чемпионов (1:0).

«Мне очень жаль, что Кевин получил травму. Конечно, я сделал это не намеренно. Я уже общался с Кевином лично, и я действительно желаю ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, что мы скоро снова увидим его на поле», — написал Рюдигер на своей странице в «Твиттере».

Кевин Де Брёйне получил травму в столкновении с Антонио Рюдигером во втором тайме финального матча Лиги чемпионов. Рюдигер получил предупреждение за столкновение с Де Брёйне. Бельгиец покинул поле в слезах, его заменил нападающий Габриэл Жезус. У Де Брёйне был диагностирован перелом костей носа и перелом левой глазницы.