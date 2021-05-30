В сборной России поздравили Головина с днём рождения. Видео

Сегодня, 30 мая, свой 25-й день рождения отмечает полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин. Пресс-служба национальной команды опубликовала видеоролик, на котором запечатлено поздравление футболиста.
Александр Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В завершившемся сезоне-2020/2021 Александр провёл за монегасков 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. На данный момент игрок пребывает в расположении сборной России, с которой готовится к Евро-2020.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.
- 30 мая 2021
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