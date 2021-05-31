Главный тренер сборной Бельгии отреагировал на травму Де Брёйне в финале Лиги чемпионов

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил мнение о травме одного из ключевых игроков национальной команды – полузащитнике «Манчестер Сити» Кевине Де Брёйне, который получил повреждение в матче финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

«На мой взгляд, Рюдигеру повезло, что ему сошло это с рук, и он получил только предупреждение. После просмотра повторов стало очевидно, что он зацепил Кевина плечом. Это было чрезмерно и неблагоразумно.

Кевин не из тех игроков, кто легко падает на газон, и вы можете увидеть силу удара, просто взглянув на его лицо. Он в плохом состоянии, сейчас нам просто необходимо подождать и посмотреть, поправится ли он к Евро», — цитирует Мартинеса AS.

Напомним, сборная России сыграет с Бельгией в первом туре группового этапа Евро-2020. Встреча состоится 12 июня.



Расписание матчей сборной России на чемпионат Европы по футболу 2020.